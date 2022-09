Otto apresenta novo show Canicule Sauvage no 6º Festival Radioca

A turnê do sétimo álbum de Otto chega a Salvador no 6º Festival Radioca, agendado para os dias 12 e 13 de novembro, na Fábrica Cultural, na Ribeira. Lançado este ano, Canicule Sauvage é resultado das criações feitas durante o período de confinamento pelo cantor, compositor e percussionista pernambucano, que tem quase três décadas de carreira. Ingressos estão à venda em www.ingressolive.com/6o-festival-radioca.

Produzido por Otto junto ao paulista Apollo Nove, que esteve presente no início da carreira e é responsável pelos primeiros hits do artista, o disco tem participações especiais de Tulipa Ruiz, Nina Miranda, Lavinia Alves, Ana Cañas e Lirinha. No palco, Otto é acompanhado por Guri Assis Brasil (guitarra), Junior Boca (guitarra), Paulo Menotti Del Picchia (baixo), Samuel Fraga Pereira (bateria) e Malê (percussão), além da cantora Lavinia Alves. No repertório do show, estão as músicas novas e sucessos rearranjados com a sonoridade dessa nova formação.

O pernambucano começou a levar a sério a composição digital e, nessa nova fase, um software que já o acompanhava há anos como forma de rascunhar canções ganhou uma importância nova em sua musicalidade. “Isso aqui é o meu pandeiro”, ele explica, a respeito do aplicativo GarageBand. O contato com a produção digital não era uma novidade e foi com o final da gravação de Ottomatopeia (2017) que ele sentiu que poderia partir para outros rumos, entendendo que poderia ele mesmo produzir seu trabalho.

Ao contrário dos discos anteriores, que tinham rumos conceituais que acabavam por definir toda a atmosfera, Canicule Sauvage reúne uma série de experimentos em que Otto abre diferentes possibilidades musicais. Nascido no sertão de Pernambuco, Otto já passeou por diversos estilos – do maracatu ao brega, passando por manguebeat, ritmos folclóricos brasileiros, samba, rock – e agora se entrega quase por completo à sonoridade eletrônica, mesmo que ecoe como sua musicalidade notavelmente peculiar de sempre.

Realizado pela Tropicasa Produções, o 6º Festival Radioca é apresentado pela Puro Malte Tropical Devassa e Estado da Bahia, com patrocínio de Devassa, da Oi e do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Conta com o apoio cultural do Oi Futuro e Labsonica.

Serviço - 6º FESTIVAL RADIOCA | 12 e 13 de novembro (sábado e domingo), às 16h, na Fábrica Cultural (Ribeira) | Atrações confirmadas: Ana Frango Elétrico (RJ) + Ilê Aiyê (BA) + A Trupe Poligodélica (BA/PE) + Zé Manoel (PE) + Luísa e os Alquimistas (RN) + Ana Barroso (BA) + Otto (PE) | Ingressos: R$ 50 / R$ 25, à venda www.ingressolive.com/6o-festival-radioca