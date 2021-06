Ouça mixtape de São João que o DJ Telefunksoul preparou para o CORREIO

Os forrozeiros mais tradicionalistas podem até revirar os olhos - ou, no caso, os ouvidos -, mas o DJ Telefunksoul não está muito preocupado com isso. Já faz uns cinco anos que ele prepara uma mixtape - sequência de músicas "corridas", sem intervalos entre as faixas - de São João com criações de artistas da música eletrônica brasileira.

Desta vez, Telefunksoul preparou uma mixtape especial, a pedido do CORREIO. A seleção para animar seu São João estará disponível a partir de hoje, no Soundcloud, no endereço bit.ly/mixtapecorreio. E se prepare, pois tem de tudo ali: desde O Xote das Meninas (Luiz Gonzaga e Zé Dantas) até novidades como Barões da Pisadinha, com o sucesso Quem me Colocou Pra Beber. Além dessas canções remixadas, há também músicas novas, que já nascem com roupagem eletrônica.

"Tenho feito mixtapes temáticos para datas festivas. Já fiz para Dia das Crianças, para férias... E nos de São João, sempre trago novidades, com uma nova roupagem para o forró. Em um outro ano, fiz uma seleção de forró bem eletrônico com pegada 'brega'", revela Telefunksoul, baiano de 45 anos.

Desta vez, ele selecionou alguns produtores musicais do seu círculo, como DJ Werson, DJ Mam e o Forró Red Light, todos com repertório autoral.

"Valorizo muito o trabalho de artistas como DJ Werson, DJ Mam e o Red Light. Embora Barões e Saia Rodada nao façam parte dos meus setlists, eu fiz esta seleção pra mostrar a versatilidade do forró em cima de outras batidas. Minha pegada é mais música preta, música eletrônica, mas coloquei outras coisas para o leitor do CORREIO", afirma Telefunksoul.

No Méu Pé de Serra e Xote das Meninas, que ficaram conhecidas na voz de Luiz Gonzaga, estão em remixes de DJ Cassiano. O DJ Edkarlos remixou Numa Sala de Reboco e deu ao clássico de Zé Marcolino e Luiz Gonzaga uma pegada de forró trap.

"Essa mixtape do CORREIO é tanto pra quem gosta de eletrônica quanto para o que gosta de um forró mais tradicional. Mas quem gosta de rap também vai ouvir, assim como quem gosta de ragga. É uma mistura de ritmos somada à musicalidade nordestina", afirma Telefunksoul.

As mixtapes surgiram nos anos 1970, antes da onda disco se espalhar pelo mundo e originalmente eram gravadas em uma fita cassete. "Os DJs faziam fitas cassetes com mixagens e distribuíam. Isso durou até os anos 90, quando chegou o CD, que fez o cassete e o vinil 'perderem' valor", observa Telefunksoul.

Hoje, com a digitalização, todos têm acesso a um mixtape e, embora a 'fita' já nem mais exista, manteve-se o nome. "Hoje, você pode ouvir a mixtape na internet, mas antes você tinha que encomendar ao DJ e pagar a ele. Nos anos 1970, o pessoal era louco pra ter uma fita gravada por um DJ".

Com 23 anos de carreira, Telefunksoul começou a tocar em casa, quando tinha por volta de 12 anos de idade. O aprendizado custou alguns discos arranhados, mas valeu a pena. "Eu ganhava muito disco de black music, como James Brown, George Benson... e coisa brasileira, como Jorge Ben. Minha família sempre ouviu boa música", lembra-se o DJ, que lançou um vinil em 2017.



Festa no CORREIO

A mixtape especial faz parte do projeto São João no Correio, que preparou uma série de atividades especiais para o período. Nesta terça-feira (22), às 18h30, acontece o Esquenta Junino, no qual Zelito se apresentará junto com Adelmário Coelho, Virgílio, Wado Marques, Verlando (do grupo Flor Serena) e Del Feliz. Já na quinta (24), no mesmo horário, a vez de Fulô de Mandacaru, Léo da Estakazero, Cicinho e Juli de Assis, Targino Gondim e Bete Nascimento.

* O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.