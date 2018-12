Ouça o EP 7, novo lançamento de Pablo do Arrocha

O mais novo lançamento do cantor Pablo já está disponível em todas as plataformas digitais do artista. No EP7, Pablo explora sue novo jeito de amar em sete canções inéditas, todas românticas. O carro chefe do disco "Seu Ex é Feio", retrata um novo companheiro que afirma suas qualidades em relação a um amor passado e o pedido: "eu só to querendo uma explicação, por que esse cara fala mal de mim, não tenho culpa se ele perdeu, o seu amor todinho para mim, ele não deu metade do que eu dou, por isso hoje sou o seu amor. "Seu ex é feio", ele não é mais bonito do que eu e se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo...".

Com composição premiada a hit de Felipe Escandurras(o mesmo que assina outros grandes hits de Pablo) e Fagner Ferreira, "Seu Ex é Feio", antes de lançada alçou a marca de 103 mil curtidas e visualizações em poucas horas na página do artista no Instagram. O material aind aconta com uma parceria do cantor Péricles, e essa mistura de gêneros predominante em grandes trabalhos do artista. Trazer um pouco do pagode romântico ao arrocha é mais do que uma honra ao anfitrião. "Sempre fui fã de Péricles, ter ele em um disco meu, é mais que um presente", completa Pablo. "Cartas e Canções", a música que traz os artistas em parceria, fala sobre as cartas e as canções que escreveu pra falar sobre o quanto é bom amar, claro que, com uma levada de pagodinho.



"Casa Vazia", que não é aquela conhecida do velho público, é o relato do amor perdido. O coração com ordem de despejo e no lugar dos móveis, a casa dá a vez a dor e a solidão. Eu nunca te trai, é o desespero do apaixonado, com um pedido de reconquista. "Podem até falar, o que quiserem de mim, mas nunca vai ouvir que um dia eu te trair, eu nunca te trai.

"Sem Despedida", é o verdadeiro hino de quem ama de Janeiro a Janeiro. A vontade de ter alguém pra toda vida. "Você me trocou por alguém que não sabe te amar, só te faz sofrer e só te faz chorar...Ele Não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar...Tirei a foto dele com outra no bar..Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar...", essa é "Pacto de Amor", e a jura do amor pra sempre, mas que foi trocado por alguém que só faz chorar.

"Louco de Amor", é a recordação do tempo separado e a lembrança a dois. Ouça: