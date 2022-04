Ouça 'Tente de Novo', parceria de Peu Alves e Marina Peralta

Uma mistura gostosa de reggae music e uma mensagem de resistência diante dos desafios da vida. É assim que o cantor, compositor e multi-instrumentista Peu Alves lançou a braba, em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira, (8). Em parceria com a cantora e compositora sul-matrogrossense Marina Peralta, o artista publico seu mais novo single: “Tente de Novo”.



“Eu e Marina temos amigos em comum e nos conhecemos em Floripa, viajando. Fizemos muitas coisas juntos, inclusive música, então nascer uma parceria foi um processo natural. Construímos essa composição a distância e finalmente chegou a hora de entregar ela pro mundo para que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, que tentem quantas vezes for preciso até dar certo. É sobre isso que a música fala”, destaca Peu.

A produção da faixa conta com as assinaturas de Átila Santanna e Théo Silva. Clique no player logo acima para escutar.

Levar mensagens positivas em suas músicas faz parte do processo criativo de Peu Alves, que também é musicoterapeuta e compositor.

Seu último single lançado, “O Caminho” – que contou com clipe gravado na Chapada Diamantina - já ultrapassou a marca de 50 mil views nas plataformas digitais. Outro trabalho de destaque na carreira do artista foi a canção “Templo Haribo”, feita em parceria com a cantora Flávia Wenceslau.