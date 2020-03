Ouro em Londres-2012, ex-nadador diz: 'pior vírus que enfrentei'

Medalhista de ouro na prova de 100m peito nos Jogos Olímpicos de 2012, realizados em Londres, o ex-nadador Cameron van der Burgh anunciou que está com o novo coronavírus há duas semanas. Em uma série de postagens no Twitter, o sul-africano desabafou sobre a Covid-19.

"De longe, o pior vírus que já enfrentei, apesar de ser um indivíduo saudável, com pulmões fortes (sem fumar/esporte), vivendo uma vida saudável e sendo jovem (ao menos, pelo risco demográfico). Apesar de os sintomas mais severos (febre extrema) terem melhorado, eu ainda estou lutando com séria fadiga e uma tosse residual que não consigo me livrar. Qualquer atividade física como andar me deixa exausto por horas", escreveu Cameron.

Aposentado desde 2018, o ex-nadador falou sobre a dificuldade que será para os atletas diagnosticados com o novo coronavírus voltarem a suas melhores performances após a pandemia passar. E criticou uma possível realização da Olimpíada de Tóquio em 2020.

"A perda de condicionamento físico tem sido imensa e eu só posso sentir pelos atletas que contraem Covid-19, eles vão sofrer uma grande perda do condicionamento atual nos próximos ciclos de treinos. Infecção perto de competição é a pior coisa. Atletas seguirão treinando e não há uma transparência sobre os Jogos. Eles estarão se expondo a um risco desnecessário - e aqueles que contraírem [o coronavírus] vão tentar rapidamente voltar a treinar, provavelmente aumentando/estendendo o dano/tempo de recuperação".