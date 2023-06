Outback inaugura loja no Salvador Shopping no dia 19 de junho

O Outback Steakhouse inaugura oficialmente, no próximo dia 19 de junho, mais um restaurante na capital baiana, no Salvador Shopping. Esta será a loja de número 150 da marca no país. A inauguração será marcada por uma ação solidária em prol do Hospital Martagão Gesteira.

A nova loja está posicionada ao lado da entrada principal do shopping, terá 576 m² e capacidade para 200 lugares.

“A expectativa para esta abertura é bastante grande, tendo em vista que a loja é muito bem-posicionada e destaca um formato moderno e ágil, que vai encantar a todos, nos aproximando ainda mais do público e levando o que chamamos de Momento Outback a um número ainda maior de pessoas. Conseguiremos retribuir ainda mais o carinho do soteropolitano pela marca”, conta Marcelo Xavier, sócio regional do Outback na região Nordeste.

A inauguração do estabelecimento gerou mais de 70 vagas de emprego, e contará com a expertise de Jussara Ferreira, sócia proprietária que já tem experiência de 11 anos à frente da unidade do Shopping Barra. “Estamos inaugurando um restaurante inovador, a mais nova versão do Outback em um ambiente moderno e aconchegante, proporcionando um momento diferenciado, com uma equipe muito engajada”, destaca a sócia do restaurante no Salvador Shopping.

O cardápio do Outback traz pratos que são queridinhos do público, com opções para o almoço, jantar ou happy hour, a exemplo da Bloomin’ Onion, famosa cebola gigante, além da Junior Ribs, costela suína grelhada em chama aberta e temperada com blend de especiarias, e o tentador Chocolate Thunder From Down Under, brownie quentinho com sorvete de baunilha e uma deliciosa calda de chocolate, finalizado com chantilly e raspas de chocolate. Os pratos estão disponíveis tanto para o atendimento na casa como para o serviço de delivery, via iFood.

A atuação do Outback no estado começou com a loja do Shopping da Bahia, em 2008, e depois evoluiu para uma nova unidade no Shopping Barra, em 2012, e outra no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, em 2020. A unidade do Shopping Salvador será a 150ª da marca a ser inaugurada no país, se juntando a outras dez que também já abriram as portas em 2023.

Ação beneficente

O novo restaurante vai doar R$ 20 mil em gift cards para o Hospital Martagão Gesteira, que irá comercializar os cartões para arrecadar fundos para seus projetos. Cada gift doado tem o valor de R$ 100,00 e o Martagão Gesteira, em parceria com o Outback, convida os clientes a participarem dessa grande rede de solidariedade. Após a compra, o público poderá usar o cartão em qualquer unidade Outback. As vendas serão realizadas diretamente pela instituição.