Outro sósia de Richarlison confessa beijo em Tina no Carnaval

Parece que o mistério de quem ficou com Tina, do BBB23, durante o Carnaval, foi revelado. Após o jogador negar estar no Brasil durante a folia, ele indicou que o 'beijoqueiro' poderia ter sido Mateus Marcelino, seu sósia. Mas o jovem de 19 anos negou. O atacante seguiu em busca da resposta, e parece ter encontrado: Felipe Lima, um outro sósia.

Felipe esteve no Carnaval de São Paulo, e curtiu o Camarote do Bar Brahma no mesmo dia de Tina, no desfile das campeãs. Em um vídeo, ele confessou que foi quem ficou com a participante do reality show.

"Foi mal, no carnaval estava 'loucão'. Quem ficou com ela fui eu", disse Felipe, aos risos, em postagem feita no Instagram.

O mistério começou quando, durante um papo na Casa do Reencontro, Tina afirmou ter beijado Richarlison no Carnaval. Mas o atacante teve partidas pelo Tottenham na semana da folia. No dia 19 de fevereiro, ele jogou contra o West Ham e, no dia 26, contra o Chelsea. Além disso, o não foi visto em nenhum camarote no Brasil na época.

Em uma publicação do Instagram que falava sobre o comentário de Tina, Richarlison marcou Mateus Marcelino, seu sósia - dando a entender que foi ele quem ficou com a angolana. "Tá aprontando aí, né?", brincou.

Mateus, porém, negou ter ficado com a sister. "Eu, não", publicou nos Stories do Instagram.

O centroavante do Tottenham e da Seleção Brasileira, então, encontrou Felipe Lima. Após a descoberta, Richarlison seguiu o novo sósia, causando comoção do jovem. "Família, ainda não caiu a ficha. Muito obrigado, meu ídolo. Só uma reflexão: nunca desista dos seus sonhos".

Sósia de Richarlison comemorou ser notado pelo jogador

(Foto: Reprodução)