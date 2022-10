Outubro foi o mês dos términos para os famosos; veja quem se separou

O mês de outubro não foi fácil para os casais de celebridades. Na música, Iza e Sérgio Santos, e Lexa e MC Guimê terminaram o relacionamento de anos.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar também anunciaram o fim, assim como Jojo Todynho e o militar Lucas Souza, que apenas durante 24 horas entraram na lista. Confira:

Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca

A atriz e o cineasta se separaram após 25 anos juntos, de acordo com o jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

Da união vieram quatro filhos: Maria, 21, Felipa, 15, José Joaquim, 12, e Pedro Henrique, 10. Apesar do divórcio, eles seguem sócios na produtora Zola Filmes.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar

No último dia 9, Maíra anunciou nas redes sociais o fim do casamento com o ex-BBB. Eles se casaram em 2017, e acumulam cinco anos de idas e vindas no relacionamento, com rumores de traições

A ex-participante do BBB 9 publicou uma foto ao lado do agora ex da época da gravidez da filha Sophia e disse que esse é o melhor "caminho para ambos".

Iza e Sérgio Santos

A cantora anunciou o fim do casamento no dia 10, após quatro anos de relacionamento: "Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos".

"Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão de forma certa, com cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza", completou no Instagram.

Em junho, o casal postou diversas fotos de uma viagem pela Europa. No começo do ano, eles também foram para as Ilhas Maldivas e Dubai.

Helena Fernandes e José Alvarenga

A atriz e o diretor também terminaram um relacionamento de 22 anos. Eles tiveram dois filhos: um de 20 anos e outro de 18. A informação foi divulgada pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, no dia 20.

Imagem: Reprodução/Instagram

Lexa e MC Guimê

Os cantores anunciaram o fim do casamento após 7 anos juntos. A publicação foi feita nas redes sociais no domingo (23).

"Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história", iniciou a artista em publicação no Instagram.

Ela disse que os dois tentaram "por meses" ajustar as coisas, mas entenderam que o melhor era a separação.

"O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", escreveu Lexa.

"Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado, peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições, porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", pediu a cantora.

Ela terminou o texto com um recado para o agora ex:

"Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre Dantas. Pra sempre, Sra. Dantas".

Imagem: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Os influenciadores publicaram o término após a união de 13 anos no domingo (23). Eles publicaram uma foto antiga e pediram compreensão.

"Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará para sempre em nossos corações", escreveram no Instagram.

O casamento foi feito em 2019 em uma cerimônia às margens do rio São Francisco. Os noivos geraram atenção nas redes por não terem se beijado na cerimônia.

Imagem: Reprodução/Instagram

Quase término

Jojo Todynho e Lucas Souza

O casal gerou repercussão esse mês após terminar e se reconciliar em 24 horas. A separação aconteceu depois que a famosa afirmou que era a primeira mulher do militar, o que teria iniciado a crise, segundo Jojo.

Quem anunciou publicamente a separação foi Lucas, mas Jojo disse não estar ciente de nada e lamentou o término do relacionamento.

"O amor dói, mas não mata. Está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele também vai me amar. Vai passar, quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha, e está tudo bem", desabafou ela, em vídeo publicado nos stories.

No dia seguinte, o militar apagou as postagens sobre o término e Jojo afirmou que seguia casada. Lucas, então, voltou às redes para pedir desculpas à cantora e afirmar que estavam bem.

"Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem", disse.

Imagem: Reprodução/Instagram

Término nebuloso

Gisele Bündchen e Tom Brady

A imprensa americana tem publicado notícias de que a modelo e o atleta estão passando por uma crise motivada pela carreira de Brady. A brasileira já teria saído de casa.

Segundo o que tem sido dito, o desejo de Gisele é que o marido seja mais presente na criação dos filhos. Eles estão prontos para uma briga judicial.

Os dois querem a guarda conjunta dos filhos e já têm seus advogados para entrar na justiça com o pedido de divórcio, segundo entrevista ao Page Six.

"As coisas estão muito ruins entre Tom e Gisele por causa dos advogados. Eles estão prontos para uma luta. Tom e Gisele não estão brigando pelos filhos, os dois querem a guarda conjunta. Mas levará algum tempo para dividir sua imensa riqueza e propriedade em todo o mundo", ressaltou uma fonte.