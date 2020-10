Outubro Rosa: equipamento para perfurar minar é pintado pela JMC Yamana Gold

Como uma das ações pelo Outubro Rosa, a JMC Yamana Gold pintou o equipamento de perfuração vertical que é usado em minas subterrâneas. O período é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e colo de útero. O Fandrill, nome do equipamento, chama a atenção pelo seu tamanho, que chega aos quase 10 metros. Ele ficou exposto em frente ao refeitório da unidade durante essa semana.

Durante todo o mês, a JMC vem desenvolvendo ações de responsabilidade social voltadas para a saúde e bem-estar da mulher. Na quinta-feira (29), encerrando as ações, acontece às 19h30, uma live no Instagram da empresa com aula de dança e circuito funcional.

Para Julia Sandoval, enfermeira do trabalho, as ações são importantes porque muita gente ainda não dá a atenção necessária ao tema. "A luta contra o câncer precisa ser lembrada e campanhas como a do Outubro Rosa fazem com que as pessoas lembrem e se previnam, fazendo os devidos exames. Sempre que as mulheres olharem para o equipamento pintado de rosa, vão lembrar da campanha", diz.