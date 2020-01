"Ouvi o primeiro tiro, virei para ver e já saí correndo", diz colega de lutador de jiu-jitsu morto em Capinas de Pirajá

Remerson: "Um trabalhador inocente que se foi" (Foto: Reprodução)

No sepultamento do corpo do lutador de jiu-jitsu e MMA Remerson Silva dos Santos, 24 anos, muitos dos presentes usavam kimonos de luta. Remerson, que era dono de um lava jato, foi assassinado com sete tiros na tarde de sexta-feira, 03, dentro do estabelecimento que ele próprio havia montado há cerca de seis meses, em Campinas de Pirajá. Com a roupa de treinamento para homenagear a vítima, um dos colegas viu quando dois homens em uma moto, ambos com capacete, tinham acabado de atirar no rapaz.

"Ouvi o primeiro tiro, foi aquele pipoco! Virei para ver o que estava acontecendo e já saí correndo. Não tinha o que fazer. Vou ficar?", narrou o rapaz, que preferiu não se identificar. Remerson chegou a fazer parte de duas equipes de artes marcias, a Halavanca Jiu-Jitsu e a Nordeste Jiu-jitsu. Representantes de ambas confirmaram que Remerson era um jovem trabalhador, desportista e jamais se envolveu com a criminalidade. "Um trabalhador inocente que se foi! Não tenha dúvida disso", disse outro amigo vestido de kimono.

Medo prevaleceu no sepultamento (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Os colegas de treinamento não chegaram a confirmar a história de que Remerson se envolveu com a ex-namorada de um traficante da região. Os familiares também diziam não saber ao certo desse envolvimento. "Só pode ser algum desafeto, mas não temos certeza", disse um senhor que seria o padrinho de consideração de Remerson. Na verdade, o medo prevaleceu no velório e sepultamento. A família preferiu o silêncio. Mas, amigos mais próximos, afirmam que o dono do lava jato "ficou com ela uns dois meses".

"Ela", no caso, seria a namorada de um dos integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). "Uma mulher que na verdade já tinha terminado com o traficante, um dos 'bichos' lá. Quando ficou sabendo, Remerson se afastou dela. Não foi suficiente. Mataram um inocente de forma gratuita! Lamentável", disse um amigo de infância. O amigo aponta como responsável pela execução o homem que controla o tráfico na Rua Osório e na localidade do Inferninho, ambas em Campinas de Pirajá. Ele cita o dono de boca de fumo e assaltante de bancos de prenome George, que cumpre pena no Complexo Penitenciário da Mata Escura, como o responsável pela morte de Remerson e de muitas outras pessoas.

Além disso, seus dois homens de confiança, Tiago e Guegueu, também estariam por trás dos crimes. "Remerson se envolveu com a ex-namorada de um dos caras. Mas ninguém faz nada sem a autorização de George. Esse é mais um crime para as costas de George. Tiago e Guegueu agem a mando dele". O líder do tráfico, continuou o rapaz, teria forte poder de fogo. "Eles têm muita arma. É fuzil, pistola 9 milímetros. Se não pegar esses caras vai morrer mais gente", aposta. "Eu passei de morrer nessa brincadeira aí. Eu andava sempre com Remerson", disse o amigo.

Vítima recebeu sete tiros no lava jato de sua propriedade (Foto: Bruno Wendell)

Filho de pais separados, Remerson morava no bairro com os avós e tinha uma irmã por parte de pai. Antes de abrir o lava jato, foi promotor de vendas em uma empresa. Depois, decidiu abrir o próprio negócio. Era apaixonado por esportes, especialmente o jiu-jitsu. "Ele dava três de mim, era bem gordo. Com o jiu-jitsu começou a emagracer e pegou gosto", contou um colega de treino. Há quatro meses, decidiu mudar de equipe para se aprimorar. "Ele queria melhorar sempre, muito esforçado. Já tinha ganhado algumas competições importantes"

Poucos meses depois de montar o lava jato, Remerson acabou assassinado em um dia que sequer ir trabalhar. "Ele disse que tava chovendo e talvez não fosse trabalhar. Dia de chuva ninguém lava carro. Mas terminou decidindo ir", contou um amigo da família. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos no tórax, nádegas e coxa. O CORREIO procurou a Polícia Civil e até agora não há posicionamento. Já a Polícia Militar informou que não foi acionada para ocorrência.