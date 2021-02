Oxalaive recebe Lande Onawale nesta sexta-feira (5)

Questões fundamentais da negritude são debatidas na Oxalaive desta sexta-feira (05/02), que tem como convidado o escritor baiano Lande Onawale. Com uma trajetória literária aliada à militância no Movimento Negro, Lande bate um papo com o escritor Nelson Maca, que conduz o encontro a partir das 16h. Com encontros semanais até 09 de abril, a Oxalaive celebra a simbologia de Oxalá.

Lande é autor dos livros de poemas O Vento (2003), Kalunga – Poemas de um Mar Sem Fim/Poems of an Infinite Sea (2011) e Pretices & Milongas (2019). Em 2011, lançou seu primeiro livro de contos, Sete – Diásporas Íntimas e tem publicado poemas e contos em diferentes antologias, a exemplo da Cadernos Negros na qual marcou presença em seis edições.

Como compositor, teve canções executadas pelos blocos afro Malê Debalê e Olodum. Este ano, sua composição Uanga abriu o álbum Bom Mesmo é Estar de Baixo D’água, da cantora Luedji Luna. Um dos criadores do projeto Quartinhas de Aruá – Encontros de Literatura Negra, Lande dialoga também com o audiovisual: em 2005, atuou como assistente de direção, pesquisador e redator do documentário Makota Valdina – Um Jeito Negro de Ser e Viver.

Programação

Lande Onawale - BA (05/02)

Jocélia Fonseca - BA (12/02)

Renato Negrão - BH (19/02)

Jacquinha Nogueira - BA (26/02)

Sarau 2 (26/02)

Ras Tandas - Moçambique (05/03)

Luz Ribeiro - SP (08/03)

Rainha do Verso - RJ (12/03)

Guellwaar Adún - BA (19/03)

Elisângela Rita - (Angola) (26/03)

Geni Guimarães (SP) (02/04)

Sarau de encerramento (09/04)



Serviço

Evento: Oxalaive

Quando: Sexta-feira (29/01), das 16h às 18h

Transmissão: YouTube do Blackitude

YouTube da Balada Literária

Gratuito