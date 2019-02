Pabllo Vittar anuncia clipe de Buzina para antes do Carnaval

A música de abertura do mais recente disco de Vittar, Não Para Não, teve sua capa de single divulgada nesta quinta (21). Buzina é o terceiro quarto single de Pabllo e deve ser sua aposta para o Carnaval. Em uma vibe neon e alienígena, a drag pretende lançar seu mais novo clipe no próximo dia 26 (terça-feira), às vésperas do Carnaval. Confira:

Capa do single revelada nesta quinta (21) pelo portal de notícias Papel Pop (Foto: Reprodução / Instagram)

Após investir no forrózinho, Seu Crime, Buzina tem tudo para fazer muito barulho no Carnaval 2019. Com influências da PC Music, Pabllo já revelou que o clipe estava previamente gravado e tinha algumas influências do clipe de Break Free, da cantora Ariana Grande. O qual se passa todo no espaço. Outras referências citadas pela drag foram Star Trek e o episódio USS Calister da quarta temporada de Black Mirror. Enquanto o clipe não sai, dá pra soltar a imaginação assistindo o que serviu de referência para a drag: