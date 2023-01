Pabllo Vittar anuncia participações no Carnaval de Salvador

A cantora Pabllo Vittar promete ferver o Carnaval de Salvador com duas participações pra lá de especiais na folia. De acordo com anúncio feito nesta terça-feira (31) nas redes sociais, a artista desfilará no dia 16 de fevereiro ao lado de O Kannalha, revelação do pagode baiano.

O cantor baiano, inclusive, está presente no mais novo álbum de Pabllo, "Noitada", na faixa "Penetra". O disco chega às plataformas digitais no próximo dia 8 de fevereiro.

Já no dia 17 de fevereiro, será a vez dos foliões curtirem o 'Bloco da Pabllo'. Mais detalhes serão divulgados em breve.

