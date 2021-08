Pabllo Vittar e Lady Gaga: cantora brasileira é confirmada em remix de 'Chromatica'

A cantora Pabllo Vittar vai estar no álbum remix de Chromatica de Lady Gaga, na nova versão de música Fun Tonight. A parceria já era comentada nas redes sociais após BloodPop, produtor de Gaga, responder a fãs que especulavam sobre a participação da artista.

A confirmação aconteceu nesta quarta (11), através da assessoria de Pabllo. O comunicado diz que a cantora vai trazer "muita influência de ritmos brasileiros" ao remix. “É um sonho estar em um projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade”, afirma Pabllo.

O novo álbum de Gaga deve contar ainda com participações de Grimes, Charli XCX, Bree Runway e Arca. A data de lançamento não foi divulgada.

A cantora maranhense lançou o 4º álbum no final de junho, com músicas de tecnobrega e forró que marcaram a sua infância e adolescência. "É como se eu pegasse o Norte e Nordeste, colocasse em um pedestal e mostrasse para o Brasil e o mundo verem o tanto que é rico e plural", afirmou Pabllo. "Queria de alguma forma exaltar realmente a minha origem, a minha cultura, o Maranhão, o Pará e todas as adjacências que consomem essa cultura", completou.