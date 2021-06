Pabllo Vittar e Luísa Sonza comandarão reality no HBO Max

Uma das novidades prevista pela HBO Max, que chegará no Brasil no dia 29 de junho, será o novo reality comandado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza. Com o nome de Pop Divas, a disputa musical será focada em dar a coroa do pop a um novo artista.

Cabe lembrar que esse projeto marcará a mudança da drag queen de empresa, pois ela também faz parte de um reality na concorrente Prime Video. A cantora está entre os famosos que comentam as pegações do Soltos em Floripa, primeira produção original da Amazon no Brasil.

A HBO Max está planejando lançar até o ano que vem 100 novos projetos latinos, entre séries, realities, documentários e animações. Uma outra novidade envolve a a apresentadora Giovanna Ewbank, que é casada com o ator Bruno Gagliasso. Ela, que apresentava o The Circle Brasil na Netflix, comandará um projeto de astrologia na nova plataforma. Entre as séries documentais, está PCC – o Poder Secreto, que vai retratar a ascensão e os bastidores do Primeiro Comando da Capital. Já nas ficcionais, terá Os Ausentes, com Maria Flor e Erom Cordeiro.

Para produzir tanto conteúdo, a HBO Max se aliou a produtoras e donas de formato renomadas no mercado internacional. Na apresentação da plataforma ao público, Tomás Yankelevich, chefe de conteúdo do serviço na América Latina, anunciou parcerias com EndemolShine, Floresta, Conspiração e Boutique. “Esses conteúdos são uma mostra de nosso forte compromisso com o desenvolvimento dos nossos talentos e de contar histórias locais e levá-las para além de nossas fronteiras”, disse durante o evento.

Cabe ressaltar que com a chegada da HBO Max ao mercado brasileiro, o HBO Go será descontinuado por aqui. Isso já aconteceu no começo do ano nos EUA, quando a nova plataforma passou a ser disponibilizada para os norte-americanos.

Segundo Dionne Bermudez, vice-presidente de distribuição regional da HBO Latin America, HBO Max será diferente do serviço anterior, desde a interface até as funcionalidades. “O principal diferencial da HBO Max em relação ao HBO Go é o maior volume de conteúdo disponível (mais de 15 mil horas em filmes e séries). Além disso, ela terá uma funcionalidade nova de perfis que vai dar às possibilidade de personalizar suas experiências, e uma sessão apenas para crianças, voltada para elas“, explicou.