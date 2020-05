Pablo lança clipe novo nesta sexta (15); gravação foi na casa dele, em Alphaville

Como antecipado pelo colunista Osmar Marrom Martins, o cantor Pablo lança nesta sexta-feira (15), em todas as plataformas digitais, Noticias da TV. O novo single vem acompanhado de um clipe, produzido pela Macaco Gordo, de Chico Kertész, adaptado ao novo formato de produção e que, segundo o artista, toma as devidas precauções da Organização Mundial da Saúde(OMS).

Gravado na casa do artista, no bairro de Alphaville, em Salvador, o videoclipe traz Pablo contracenando, a distância, com uma modelo. Ele em sua casa e ela na dela. Segundo o cantor, o clipe conta a história de um casal separado pela pandemia e, que, acompanham dia a dia as noticias da TV e o aumento do isolamento social.

Com composição de Micael Lucas, a música retrata bem a abstinência do contato físico: “Quem diria que notícias da TV iria me afastar de você. Quando o mundo se recuperar, já tô imaginando a gente no quarto suando no ar. Quando essa fase passar, eu te prometo, serão, no mínimo, 45 dias de amor....Quando essa fase passar, o meu desejo é passar um dia, 25 horas fazendo amor...”.

Com recente lançamento do álbum Mega Sena, em todas as plataformas digitais, Pablo aposta em Noticias da TV como hit da quarentena. “É importante frisar para as pessoas a importância de ficar em casa. Vamos aguardar em casa e protegidos, por que tudo passa e vai passar. Quando recebi a música de Micael, na hora quis gravar. Tenho certeza que vai ser a moda da galera que está longe, fisicamente”, completa Pablo.

Com produção musical de AG Music, a produtora do cantor, o clipe é assinado e roteirizado pela Macaco Gordo. Noticias da TV vai fazer parte da próxima Live de Pablo, que acontece no dia 24 de maio, às 17h. De acordo com o cantor, a canção que retrata o momento vivido por muitos amores e manda uma mensagem para esses casais: “O importante é manter a esperança viva. Dias melhores virão e espero que tudo isso acabe logo”, finaliza.