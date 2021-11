Pacarrete é destaque do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Pacarrete, filme de Allan Deberton, foi o grande vencedor da 20ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que revelou seu resultado na noite deste domingo (28). O filme estrelado por Marcélia Cartaxo era um dos líderes de indicações junto com Boca de Ouro, de Daniel Filho, cada um com 15 indicações. Mas o longa de Deberton recebeu oito troféus, incluindo o de Melhor Filme do Júri Popular.

Veja o trailer de Pacarrete:

A temporada especial de Sob Pressão – Plantão Covid foi uma das premiadas e levou a categoria de Melhor Série Ficção TV Aberta. A premiação aconteceu de forma remota e contou com a entrega de 32 prêmios. Os vencedores receberão os troféus em casa.

Confira lista com os principais de vencedores:

Melhor Longa-Metragem Ficção:

A Febre, De Maya Da-Rin.

Melhor Direção:

Jeferson De, Por M8 – Quando A Morte Socorre A Vida

Melhor Longa-Metragem Comédia:

Pacarrete, De Allan Deberton

Melhor Ator:

Marcos Palmeira, como Boca De Ouro, por Boca De Ouro

Melhor Atriz:

Marcélia Cartaxo, como Pacarrete, por Pacarrete

Melhor Ator Coadjuvante:

João Miguel, como Miguel, por Pacarrete

Melhor Atriz Coadjuvante:

Hermila Guedes, como Cosma e Damiana, por Fim De Festa (de Hilton Lacerda).

Melhor Longa-Metragem Documentário:

Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou, de Bárbara Paz.

Melhor Filme Pelo Voto Popular:

Pacarrete, de Allan Deberton.

Melhor Filme Ibero-Americano:

O Roubo Do Século, Ariel Winograd (Argentina)

Melhor Longa-Metragem Animação:

Os Under-Undergrounds, O Começo, de Nelson Botter Jr.

Melhor Primeira Direção De Longa-Metragem:

Bárbara Paz, por Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou

Melhor Montagem Documentário:

Cao Guimarães e Bárbara Paz, por Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou

Melhor Roteiro Original:

Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por Pacarrete

Melhor Roteiro Adaptado:

Jeferson De E Felipe Sholl – Adaptado da Obra M8: Quando A Morte Socorre A Vida

Melhor Curta-Metragem Ficção:

República", de Grace Passô

Melhor Curta-Metragem Documentário:

Filhas De Lavadeiras, de Edileuza Penha De Souza.

Melhor Curta-Metragem Animação:

Subsolo, de Erica Maradona e Otto Guerra.

Melhor Série Documentário TV Paga:

Milton e o Clube Da Esquina – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Vitor Mafra.

Melhor Longa-Metragem Infantil:

10 Horas Para O Natal, de Cris D’amato.

Melhor Série Animação TV Paga:

Rocky & Hudson: Os Caubóis Gays – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Erica Maradona.

Melhor Série Ficção TV Aberta:

Sob Pressão – Plantão Covid - Temporada Especial (TV Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington.

Melhor Série Ficção Tv Paga:

Bom Dia, Verônica – 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: José Henrique Fonseca.