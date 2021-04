Pacheco afirma que não mexerá "um milímetro" para impedir CPI da covid-19

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), afirmou que não mexerá “um milímetro” para impedir a atuação da CPI da covid-19. No entanto, o parlamentar ressaltou que é contrário à sua instalação neste momento.

“Uma vez instalada, vou permitir todas as condições [para] que funcione bem e chegue as conclusões necessárias”, afirmou Pacheco em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O senador mineiro também foi crítico em relação à postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmando que o chefe do Executivo "não contribui" quando adota estes posicionamentos. Ele também negou que o Congresso esteja sendo omisso em relação à atuação do governo federal na pandemia.

“Para bom entendedor, um pingo é letra. Quando ele [Bolsonaro] prega qualquer tipo de negacionismo, eu vou criticar o negacionismo e, consequentemente, estou criticando a fala dele", disse.