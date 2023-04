Paciente com câncer terminal tem cura após fazer tratamento criado por brasileiro

Um homem, identificado como Scott Miller, descobriu que estava com câncer de próstata em estágio terminal em 2021, chegando a ter a doença espalhada pelos ossos, vesícula e outros órgãos. Mas conseguiu a cura total após ajuda de um brasileiro.

Conforme a CNN Brasil, o médico e pesquisador Marc Abreu, durante a 38ª edição do Congresso Anual da Society for Thermal Medicine, em San Diego, nos Estados Unidos, revelou que fez um tratamento inovador no paciente, conseguindo reverter o diagnóstico do câncer no estágio IV.

Scott tinha 66 anos quando recebeu a notícia da doença e, durante seis meses, foi tratado com a tecnologia BTT, que faz a indução de proteínas de choque térmico pelo cérebro através do aumento da temperatura de forma controlada.

Nesse meio tempo, ele não foi submetido a radioterapia ou quimioterapia, além disso, não sentiu efeito colateral.

“Na primeira indução, já senti algo diferente. Com isso, me mudei temporariamente de Los Angeles para Miami, onde fica o Instituto Médico BTT, para dar continuidade ao tratamento. Depois do tratamento, meu radiologista ao rever os meus exames me informou que inacreditavelmente é como se eu nunca tivesse câncer”, disse o paciente.

A proteína que foi induzida pelo choque térmico em Scott, é encontrada em qualquer organismo vivo. Com a remissão do câncer, o Scott vai ser acompanhado a cada seis meses, passando por baterias de exame por três anos.

"Um ponto muito importante é que, com esse tratamento, não só eliminamos o câncer, mas também a fonte do câncer. Temos a erradicação das células-tronco cancerígenas e a neutralização das moléculas sinalizadoras, que são as moléculas que levam ao desenvolvimento e depois a recorrência do câncer", diz Marc Abreu.