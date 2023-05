Paciente se assusta com escorregão de socorrista do Samu: 'Nunca imaginei isso'

O motociclista Jonathan Oliveira Batista, de 23 anos, foi o paciente que recebeu o escorregão do socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Gustavo Rios, enquanto estava deitado para ser atendido. O vídeo viralizou nas redes sociais, chegando a 3 milhões de visualizações desde o último dia 20 de maio, quando a gravação foi publicada na internet.

O acidente ocorreu em Nova Gama, no Distrito Federal. De acordo com o jovem, em conversa ao G1, ele estava indo almoçar, quando se envolveu no acidente com o carro. Apesar do susto, ele não se feriu gravemente, apenas nas mãos e pés.

No entanto, enquanto esperava o atendimento do Samu, ele foi atingido pelo socorrista, ficando surpreso com a situação.

“Nunca imaginei que poderia acontecer um acidente, muito menos o socorrista cair em cima de mim. Não foi culpa dele, eu vi que tinha derramado bastante óleo da minha moto. Machuquei mais na região da mãe e do pé, quando ele caiu não senti nada. Estou me recuperando bem”, disse.

Já o socorrista, ele comentou que o incidente não é comum de acontecer, mas há possibilidades de ocorrerem algumas coisas devido às circunstâncias dos atendimentos.

“Foi a primeira vez que caí em cima de um paciente durante um resgate e espero que seja a última, mas sei que essa situação está dentro do que pode ocorrer durante os atendimentos. Já aconteceu comigo de estar em uma cena onde o paciente foi alvejado com uma arma de fogo e a gente ter que largar tudo e sair correndo porque o autor estava no local. Esse tipo de situação ocorre todos os dias com socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros”, detalhou.