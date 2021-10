Padrasto é preso por morte de enteado de 11 meses na Bahia

Um homem foi preso suspeito de matar o enteado de 11 meses em São Gonçalo dos Campos, na região de FEira de Santana, na terça-feira (26). A criança chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde em Feira, mas morreu.

O bebê Elton Leandro dos Santos Conceição morava com a mãe e o padrasto em um conjunto habitacional na zona rural de São Gonçalo. Quando foi socorrido até a unidade de saúde do Conjunto Fraternidade, o menino chegou com manchas roxas na cabeça que chamaram atenção, segundo o Acorda Cidade.

No depoimento à polícia, a mãe contou que saiu de casa rapidamente e deixou o menino com o padrasto. Quando voltou, já achou a criança na cama, tendo convulsões.

O padrasto alegou que deu apenas um tapa na cabeça da criança, que teria acordado quando a mãe saiu e começou a chorar.

Ele foi preso por uma equipe da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e está detido na delegacia do Sobradinho.