Padre Fábio de Melo canta na Fonte Nova no Dia das Mães

As mães soteropolitanas já tem um programa para curtir com a família neste domingo, 12: o Padre Fábio de Melo volta a Salvador neste Dia das Mães, com a turnê O Amor me Elegeu. O show, na Asa Sul da Arena Fonte Nova, é homônimo ao mais recente álbum do religioso, lançado no ano passado e que tem músicas como Deus Cuida de Mim, Ao Partir do Pão e Como é Bom Sentir.

“Quando entrei no altar para celebrar a santa missa do Hosana Brasil, eu me senti muito emocionado, primeiro por ter tido um ano (2017) muito difícil, muito sofrido e por saber que aquele era o momento de agradecimento, de elevar os braços para o céu e agradecer”, disse o padre no lançamento do álbum. “E quando eu olhei para aquela multidão, foi como se Deus soprasse no meu ouvido: ‘padre Fábio, este é o seu lugar!’ No meu coração, pulsou uma vontade de fazer um trabalho que pudesse falar do amor de Deus na minha vida, (...) e foi assim que começou a nascer o CD O Amor me Elegeu”, acrescentou Fábio.

Algumas canções do disco são compostas pelo próprio Fábio, como Minha Raiz, escrita há cerca de 20 anos para uma amiga, Ziza Fernandes, que gravou a música com o padre no disco. A canção está no repertório do show.

Aos 48 anos, Fábio de Melo tem 16 álbuns de músicas inéditas, além de cinco gravados ao vivo e cinco DVDs. Ainda quando era um seminarista, em 1997, aos 26 anos, lançou seu primeiro álbum, De Deus, um Cantador. Na carreira de cantor, já gravou com artistas como Alcione, Zeca Pagodinho, Fafá de Belém e Fagner.

Os portões serão abertos às 17h e, às 18h30, pouco antes de o show começar, acontece uma bênção, com a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida, do santuário do Imbuí, que estará num altar móvel.

Serviço

Local: Arena Fonte Nova (Asa Sul).

Data: Domingo (12), 19h.

Ingresso: R$ 150 (cadeira - front stage); R$ 75 (pista).

Clube Correio: 20% de desconto nos balcões de ingressos dos shoppings da bahia, Barra, Bela Vista e Salvador.

Vendas nos balcões acima e no ingressorapido.com.br