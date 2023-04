Padre Fábio de Melo pede desculpas após ser acusado de gordofobia

O Padre Fábio de Melo, de 52 anos, teve de ir às redes sociais para falar sobre um vídeo que compartilhou no Instagram, mostrando uma pessoa obesa caindo em cima de outra em uma praia.

O vídeo não foi bem-visto pelos internautas, que criticaram a falta de empatia do religioso com pessoas obesas, além de afirmarem que o compartilhamento foi desnecessário e de mal-gosto.

Com isso, o padre pediu desculpas às pessoas que não gostaram do vídeo e frisou que o limite do humor vai de pessoa para pessoa.

"Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão - sentir com o outro - é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro", disse.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)