Padre Fábio de Melo posta foto ao lado do 'Cramulhão' da novela Pantanal

O Padre Fábio de Melo movimentou as redes sociais neste sábado (3) ao postar uma foto com o ator Gabriel Sater, que interpreta o 'Cramunhão' na novela 'Pantanal', da Rede Globo.

"No dia deste registro, as pessoas disseram que o 'Cramunhão' precisava fazer uma foto com o padre", brincou o religioso.

Nos comentários, muitos seguidores fizeram piadas sobre o encontro não-convencional. "Exorciza ele, padre", escreveu um. "O sagrado e o profano", soltou outro.

Apesar do humor, a publicação foi feita como forma de homenagem a Gabriel e ao seu pai, Almir Sater, que é um amigo do Padre.