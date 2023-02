Padre Fábio de Melo se declara à amiga nas redes sociais: 'Amo você'

O Padre Fábio de Melo usou as redes sociais, neste domingo (26), para se declarar a uma amiga, a empresária Sandra Habib. O religioso fez uma homenagem.

“Alguns amigos nos são dados pelo desejo. A aproximação é uma construção consciente, fruto da escolha, do livre exercício de designação. Outros nos são dados pelo acaso. A aproximação é o resultado de uma casualidade, susto existencial que nos faz reconhecer: ‘como é que eu pude viver tanto tempo sem saber que você existia também!”, começou Fábio de Melo.

“Hoje, consciente da bonita história que construímos juntos, reconheço que a nossa amizade começou com um frutuoso acaso, mas, depois, com o tempo, fui escolhendo diariamente caminhar ao seu lado. Desfrutar de sua fidelidade, aprender com o seu bom gosto, ser abençoado pela sua generosidade”, declarou o padre.

“Eu escolhi, escolho e continuo escolhendo ser seu amigo. Porque eu já não sei contar a minha história sem falar mil vezes o seu nome. Feliz aniversário! Amo você”, finalizou.