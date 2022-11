Padre Fábio de Melo solta palavrão durante Domingão com Huck; assista

O programa Domingão com Huck, que foi exibido neste domingo (27), na Globo, teve grande repercussão nas redes sociais após o padre Fábio de Melo questionar uma convidada com um palavrão durante um quadro.

A convidada contava uma história de que tinha caído em uma fossa com suas amigas. Entretanto, a dicção da moça fez com que o padre trocasse fossa por 'fod*', divertindo não só quem estava no palco do programa, mas os telespectadores e internautas.

“Não, caiu na fossa, o que é isso, padre? Padre, que pensamento é esse?”, perguntou Luciano Huck. A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déia Lúcia, também brincou com a situação. "Não estou falando?! Tira ele do programa”, disse.