Padre Marcelo Rossi lança livros e faz sessão de autógrafos em Salvador

O Pe. Marcelo Rossi vem a Salvador na quarta-feira (24) para o lançamento dos livros “Batismo de Fogo” e “Menos é mais”. O evento, resultado de uma parceria entre a Livraria LDM e o Shopping Bela Vista, contará com uma sessão de autógrafos, a partir das 10h. As senhas serão entregues no dia do evento, mediante compra de um dos livros no espaço do evento.

No livro “Batismo de Fogo”, Rossi faz um relato mais pessoal, narrando em primeira pessoa suas histórias de superação pela fé. Já em “Menos é mais”, o líder católico assina uma coletânea de pensamentos de sabedoria.

Veja as regras para participar:

• As senhas (1 por pessoa) serão entregues mediante a compra do livro Menos é mais e/ou Batismo de fogo no espaço do evento;

• A senha dará direito à sessão de autógrafos que será realizada no dia 24/05, a partir das 10h, no espaço de eventos do Shopping Bela Vista, ao lado do Johnny Rockets, no piso L2 Sul;

• O atendimento será por ordem de chegada na fila;

• Não haverá distribuição de pré-senhas por parte da Livraria LDM /Editora Planeta e não iremos considerá-las caso sejam distribuídas por terceiros;

• Não serão permitidas fotos (Selfies). Haverá uma pessoa da organização do evento para auxiliar nas fotos.

• A apresentação da pulseira é obrigatória. No caso de extravio da pulseira, o portador precisará retirar outra pulseira e retornar ao fim da fila;

• Terão prioridade no atendimento somente cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.





SERVIÇO

Turnê Menos é Mais e Batismo de Fogo - sessão de autógrafos

Data: 24 de maio (quarta-feira)

Horário: a partir das 10h

Local: Shopping Bela Vista, piso L2 Sul, próximo a Livraria LDM