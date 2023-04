PAE fecha acordos para venda de energia produzida na Bahia

A Pan American Energy (PAE) assinou acordos comerciais para fornecimento de ao menos 70 MW médios de energia por um prazo de até cinco anos, a partir do início das operações do primeiro empreendimento do grupo no Brasil, previsto para 2024. A energia será gerada no Complexo Eólico Novo Horizonte, em implantação na Bahia, que terá capacidade instalada de 423 MW.

Complexo Eólico Novo Horizonte terá capacidade instalada de 423 MW (Foto: Divulgação)

O empreendimento, que está sendo construído com investimentos de R$ 3 bilhões, é formado por 10 parques em seis municípios baianos (Novo Horizonte, Boninal, Brotas de Macaúbas, Ibitiara, Oliveira dos Brejinhos e Piatã), e contará com 94 aerogeradores. Também contempla uma subestação própria de elevação de tensão, 79 km de linhas de transmissão (500 kV) e ampliação de uma subestação de energia existente para conectar os parques eólicos ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Atualmente, o grupo trabalha com outras propostas, incluindo alternativas de autoprodução de energia. Além disso, a PAE estrutura o registro do seu projeto no mercado de emissão de créditos de carbono.

Ao mesmo tempo, a companhia deu início ao processo de adesão à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE), o que permitirá a comercialização de energia e versatilidade no mercado livre.