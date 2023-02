Pagamento do IPVA em cota única com 20% de desconto vai até sexta (10)

O desconto de 20% para pagamento em conta única do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 se encerra em cinco dias. O valor com desconto está disponível para os donos de veículos emplacados na Bahia que optarem por pagar de uma vez até o fim do prazo, na sexta-feira (10).

Para quitar o imposto, é necessário ir até uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos, ou utilizar os aplicativos e sites destes bancos pelo smartphone. O abatimento é realizado de forma automática.

Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é necessário quitar, além do IPVA, o licenciamento anual e eventuais multas. É possível optar pelo pagamento do "licenciamento completo" em aplicativo de smartphone, sites dos bancos ou um caixa eletrônico.

Caso o contribuinte perca o prazo para pagamento com 20% de desconto, outra opção é quitar o IPVA com abatimento de 10% no dia do vencimento da primeira cota, que varia de acordo com o final de placa do veículo. O contribuinte tem ainda a opção de efetuar o pagamento em cinco parcelas, sem desconto.

O proprietário que perder o prazo de uma das cotas deixa de ter direito ao parcelamento. Para conferir todas as datas, basta acessar o calendário no site da Sefaz-Ba, clicando em “Inspetoria eletrônica” -> “IPVA” -> “Calendário”.

O CRLV não é mais enviado para o endereço do contribuinte e deve ser impresso ou gerado em arquivo digital, para ficar salvo no aparelho de celular após o pagamento total do licenciamento. O contribuinte tem a opção de imprimir e guardar para quando precisar apresentar o documento, além de deixar o arquivo no celular.