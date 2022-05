Pagaria? Cerveja pode sair por mais de R$ 60 na Copa do Catar

Tomar uma cervejinha assistindo a um jogo de futebol é uma combinação sagrada para muita gente ao redor do planeta. Mas quem quiser manter a tradição nos estádios do Catar durante a Copa do Mundo terá que desembolsar um valor salgado. Um copo da bebida pode sair por mais de R$ 60 reais.

A informação é do jornal britânico The Sun. Segundo a publicação, um pint de cerveja (que equivale a cerca de 550 ml) custará 9,98 libras - ou quase R$ 63, na cotação atual. O valor é o mais que o dobro do preço médio cobrado no Reino Unido, de 4,07 libras (R$ 25, aproximadamente).

Ainda de acordo com o The Sun, esse será o maior valor da cerveja no mundo. Vale lembrar que a venda e consumo de bebidas alcoólicas é extremamente restrito no Catar e, durante a Copa do Mundo, só será permitido em locais específicos, autorizados pela Fifa e por autoridades locais.

A competição começará no dia 21 de novembro, e a final será disputada no dia 18 de dezembro. O Brasil vai estrear no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail.