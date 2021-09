Pagaria? Cueca de Michael Jordan é leiloada por valor astronômico

Michael Jordan está acostumado a ter seus itens vendidos em leilões. Tênis, camisas, cards e até carros que pertenceram ao astro da NBA já foram comprados por fãs em diversas oportunidades. Dessa vez, porém, um item um tanto quanto exótico da lenda do basquete foi arrematado: uma cueca boxer.

A peça íntima do ex-jogador foi comprada por nada menos que 3.340,80 dólares, o que equivale a cerca de R$ 18 mil reais. Sim, você leu certo.

De acordo com o site Lelands, que comandou o leilão, o valor inicial da cueca era de 500 dólares (quase R$ 2,7 mil) e foram feitos 19 lances até o item ser vendido. O nome do comprador não foi divulgado.

O site teria conseguido a peça graças a um guarda-costas e amigo de Michael Jordan, John Michael Wozniak. Ele ainda teria fornecido à empresa ternos, casacos, camisas sociais e gravatas da lenda da NBA.

Segundo o Lelands, há provas que a cueca teria sido do ex-jogador, como uma etiqueta que diz Michael Jordan, além do icônico sobrenome no cós.