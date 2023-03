Página do Instagram debate preconceito com envelhecimento da mulher

Será lançado nesta quarta-feira (8) no Instagram o perfil Mulheres com Rugas (@mulherescomrugas). O lançamento ocorre no Dia Internacional da Mulher e, durante o mês de março, serão publicados ali textos que abordam o envelhecimento da mulher e os preconceitos que elas enfrentam.

“Hoje, no Brasil, ter rugas ou marcas de expressão no rosto parece que virou crime. O nome 'Mulheres com Rugas' é uma provocação e um convite a rir de tudo isso”, diz a jornalista e escritora Márcia Moreira, que é autora do projeto e assina o texto Envelhecer Tá na Moda.

Márcia reuniu outras 12 mulheres, com idades e profissões distintas, para participarem da iniciativa: as jornalistas Daniela Souza, Isa Lorena, Ilma Pessoa, Monica Vasku, Patrícia Lins, Suely Temporal e Yara Vasku; além da museóloga Heloísa Helena; a educadora e historiadora Vanda Machado; a empresária e ultramaratonista Jane Cavazini; a socióloga e psicopedagoga Lis Santos e a psicóloga Emili Barberino. A cada dois dias, será postado um novo texto de uma dessas mulheres.

“Ao mesmo tempo em que avançamos em questão importantes e falamos de empoderamento, sagrado feminino e corpos livres, temos uma exigência para que nossos rostos se mantenham com aparência de 20 anos. O que vemos são algumas mulheres virando caricaturas de si mesmas”, pondera Márcia Moreira.

“Minhas rugas, minhas regras”, brinca a educadora e historiadora Vanda Machado, que também participa do projeto, com o texto A Beleza Feminina no Candomblé. “Nossa ideia é trazer reflexões sobre o processo de envelhecimento feminino. Não estamos aqui para julgar ninguém”, complementa Márcia Moreira.