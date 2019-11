Pagodin anima o Wet’n Wild neste final de semana

Neste sábado (23), o Wet’n Wild vai se transformar no maior reduto da música, graças a mistura do pagodão baiano e do pagode tradicional, no Pagodin.

A festa que está na sua 4° edição, vai reunir Léo Santana, Sorriso Maroto, Péricles, Parangolé, Thiaguinho, Harmonia do Samba e Tiee para animar o público presente cantando seus grandes sucessos.

Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 310 e estão à venda na lojas do Pida! (Shopping Salvador e Piedade), na Salvador Tickets (Shopping da Bahia), além dos sites da Salvador Ticketse Sympla.

Serviço

O quê: Pagodin

Onde: Wet’n Wild

Quando: Sábado, dia 23 de novembro, às 18h

Ingresso: R$ 150 | R$ 75 (pista L4) | R$ 160 (frontstage L4) | R$ 310 (open bar) | R$ 210 (backstage)