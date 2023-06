Pai de bebê intoxicado diz que haxixe era dele e inocenta madrasta: 'Acidente'

O pai do bebê de um ano que foi internado com sintomas de envenenamento após ingerir haxixe em São Marcos, Salvador, diz que o fato foi um acidente e afirmou que a madrasta, uma mulher de 21 anos que foi presa pelo caso, não tentou matar a criança. "Sete meses que tô com essa pessoa ela me ajudou a cuidar bastante (dos filhos)", diz o homem, que teve a identidade não divulgada como maneira de preservar o filho e sua própria integridade.

O caso foi na sexta-feira (9). O menino continua internado e a madrasta segue presa. A polícia segue a investigação do caso. O pai diz que o quarto estava sendo arrumado para o menino e ele ficou na sala enquanto isso. "Como a gente estava com fome, fui no mercado, a droga ficou uma pequena quantidade que eu infelizmente comprei há umas duas semanas, para ir para um evento, não sou usuário constante, fumo de vez em quando. Infelizmente ocorreu essa fatalidade. Poderia ser uma kiboa, um remédio. Criança tudo que pega coloca na boca", lamentou o pai, em entrevista à TV Bahia.

A droga estava em cima de um rack enquanto o pai e a madrasta arrumavam o quarto. Sozinha com a criança, a madrasta se assustou ao ver ele passar mal, segundo o pai. O tio da criança foi chamado e ajudou a socorrer o menino. "Foi um acidente. Ela é super cuidadosa com ele", diz. "Ela fala dos meus filhos em qualquer lugar, ama os dois, a foto do perfil do celular dela é com meu filho", acrescenta. "Nesses sete meses nunca ocorreu nada, porque eu seria o primeiro (a denunciar)".

A madrasta teria colocado a criança no chão da sala e logo depois viu que o menino tinha pegado algo e colocado na boca. Ela logo ligou para o companheiro, que voltou da rua, seguido pelo irmão. "Ele (o bebê) estava meio sonolento e a gente notou que ele já tinha dormido, era preciso levar ele no hospital".

A avó da criança, que também não se identificou, disse à TV Bahia que acredita que talvez a madrasta não gostasse do antigo relacionamento do pai justamente por ele ter dois filhos - o que o pai nega. "Ela tem que pagar pelo que ela fez, meu neto podia ter morrido. Tudo que ela fez, ela fez pensado. Aproveitou que o pai saiu e deve ter dado a droga pro menino comer, ela é culpada. Ela tentou fugir dos policiais", afirmou a avó.

O pai também disse que a madrasta nunca informou que o menino tinha ingerido um biscoito. "Meu irmão negou. Ele não tem envolvimento, não usa droga, ficou com medo e negou. Mas ela afirmou, ela falou o que ocorreu. Como ela ia negligenciar algo, pra gente saber o que a criança estava passando e resolver o problema?", diz. Ele afirma que "confia plenamente" na companheira. "Graças a ela que comecei a pegar meus filhos, eu sozinho com dois era complicado, ela fez acontecer (...) É impossível achar que quem fez tanto o bem vai querer o mal para uma pessoa tão pequena, e que ela demonstra tanto amor".

Segundo o pai, o bebê está em observação na enfermaria. "Com fé em Deus ele tem alta em alguns dias", acrescenta ele, que tem guarda compartilhada com a mãe da criança.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 47ª CIPM foram acionados durante rondas na Rua Djalma Sanches, em São Marcos, via Cicom. A denúncia foi feita por uma servidora da Unidade de Pronto Atendimento do bairro, que informou que uma criança tinha dado entrada na unidade de saúde com sintomas de envenenamento, socorrida pelo pai e madrasta.

O pai e a madrasta foram conduzidos para à Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Dercca), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a Polícia Civil, a madrasta foi autuada em flagrante já na madrugada desta sábado (10), por tentativa de homicídio. A pasta disse que a suspeita afirmou que o ocorrido foi um acidente.

O caso está sendo investigado pela Dercca e a mulher continua presa.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o bebê foi regulado para hospital Santo Antônio, em Boa Viagem. O estado de saúde não foi divulgado.