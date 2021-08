Pai de Britney Spears desiste de ser tutor financeiro da cantora

Pai e tutor da cantora Britney Spears, Jamie Spears concordou que está na hora de deixar o cargo de curador financeiro e responsável pela carreira da filha. Segundo o TMZ, a nova afirmação de Jamie, nesta quinta-feira (12), implica que o fim da tutela da cantora, medida que regra sua vida pessoal e artística desde 2008, pode estar chegando ao fim.

De acordo com informações do site, o pai da cantora já enviou ao tribunal a documentação necessária para abrir mão do cargo. No entanto, segundo a papelada emitida pelo advogado de Jamie: “Não há motivos reais para suspender ou destituir o Sr. Spears como curador financeiro… E é altamente discutível se uma mudança na curatela agora seria no melhor interesse da Sra. Spears.”

A tutela judicial em questão foi estabelecida em 2008, após internação de Britney em clínica de reabilitação devido aos problemas psicológicos enfrentados pela cantora. O documentário Framing Britney Spears, disponível no Brasil pelo Globoplay, faz um retrato detalhado da situação.