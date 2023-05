Pai de ex-lutador do UFC é preso por tentativa de homicídio

O pai do ex-lutador de UFC Jorge Masvidal foi preso por tentativa de homicídio em segundo grau. Jorge Fernandez Masvidal, de 67 anos, é acusado de balear um homem na casa do filho em Miami, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (4).

Segundo o site americano MMA Junkie, policiais responderam a uma ocorrência em uma residência na SW 118th Avenue, propriedade que é listada como sendo de Jorge Masvidal. Mas, de acordo com os agentes envolvidos no caso, 'Gamebred' não estava presente durante o tiroteio, e não tem envolvimento com o episódio.

Ao chegarem ao local, os oficiais se depararam com um homem baleado na parte superior do corpo. Ele foi atendido por um serviço de emergência, e levado a um hospital em condição estável.

De acordo com o site TMZ Sports, o pai de Jorge Masvidal discutiu de forma acalorada com um homem, identificado como Luis Leoncini. Em seguida, ele teria sacado uma arma e atirado nos dois braços da vítima. A polícia efetuou a prisão de Jorge Fernandez Masvidal e, ao vistoriar a propriedade, encontrou um revólver calibre 38 dentro de um armário da cozinha.

O pai de Jorge Masvidal pode pegar até 15 anos de prisão e multas de até dez mil dólares (cerca de R$ 50 mil) pela tentativa de homicídio de segundo grau. O ex-lutador ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.