Pai de Messi confirma transferência para o PSG; craque argentino viaja a Paris

O craque argentino Lionel Messi está cada vez mais perto de um acerto com o Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, Jorge Messi, pai e agente do jogador, confirmou, na chegada ao Aeroporto El Prat de Llobregat, em Barcelona, que o filho está a caminho de Paris, onde irá assinar contrato com o PSG.

Questionado por jornalistas quanto à veracidade dos rumores que dão conta da possibilidade do argentino assinar ainda nesta terça-feira com o Paris Saint-Germain, a resposta de Jorge Messi foi uma palavra apenas: "Sim".

O pai de Messi recomendou, ainda, aos repórteres que "averiguem" junto ao Barcelona qual o verdadeiro "culpado" pela saída do argentino, que, não escondeu, ficou triste com o desfecho das negociações: "Não o viram?", disparou.

Messi foi flagrado deixando a sua casa, em Barcelona, e logo depois chegou ao Aeroporto El Prat de Llobregat. Ele deve desembarcar na França, passar por exames médicos e assinar seu contrato no fim do dia - e a apresentação ocorreria nesta quarta-feira.

De acordo com informações dos meios de comunicação europeus, Messi fechou um contrato de dois anos com o PSG, tendo a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário rondaria os 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual) líquidos por temporada, com bônus incluídos - isso o deixaria no nível dos vencimentos do futuro companheiro Neymar no elenco.

Após mais de 20 anos no Barcelona, único clube que defendeu profissionalmente, Messi, de 34 anos, deixou o clube espanhol neste final de semana. O argentino não fechou um novo contrato com a equipe por conta das regras de fair play financeiro da LaLiga, empresa que organiza o Campeonato Espanhol.