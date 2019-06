Pai de Neymar nega acusação de estupro: 'Uma relação consentida'

Em entrevista concedida à TV Band na noite deste sábado (1), o pai de Neymar, que é empresário do jogador da Seleção Brasileira, afirmou que o jogador, acusado de estupro por uma mulher cuja identidade não foi revelada, caiu em uma ‘armadilha’.

Segundo Neymar da Silva, a mulher está tentando se aproveitar da fama do jogador. "São pessoas que tentaram o extorquir, mas estamos preparados para esse tipo de situação, porém não esperava. Não é verdade, não houve crime algum, o Neymar está sendo chantageado, temos toda a documentação", disse.

Ainda de acordo com o pai do camisa 10 do Brasil, a relação entre os dois foi consentida. "Foi marcado o encontro dessa menina com o Neymar. Foi uma relação consentida. O Neymar a conheceu e, a partir do momento que ele percebeu que era uma armação, ele saiu fora", declarou.

Depois, o representante do atleta ainda acrescentou. "Não houve estupro. A Justiça vai saber lidar com isso. As pessoas veem dinheiro e, se puder criar dano, vão criar dano. Precisamos tomar cuidado, né? No nosso país a gente tem que se defender mesmo", encerrou o pai de Neymar.