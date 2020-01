Pai de santo baiano vai construir templo na Nigéria que será inaugurado em setembro

(Divulgação)

Bàbá Pecé e o Rei de Oyó

A Casa de Oxumarê construirá um templo na cidade de Oyó, na Nigéria. O objetivo, segundo o babalorixá baiano Bàbá Pecê, é reiterar a importância de Oyó como terra ancestral. “Faremos um centro religioso internacional, de altíssima importância para todas as ramificações e tradições de culto ao Orixá da diáspora yorubá”, diz o religioso. O axé da Casa de Oxumarê pertence a Xangô Ogodô, a divindade da cumeeira, e de quem emana o axé. Logo, o terreiro reconhece a importância de Oyó como uma das suas terras ancestrais de onde advém parte importante do seu culto.A ação está sendo promovida com o apoio da Associação Asa Orisa e a Fundação Paula Gomes, ambas sediadas em Oyó, e que trabalham pela preservação do patrimônio cultural e religioso. A conclusão da obra está prevista para setembro deste ano, quando o Bàbá Pecê e sua comitiva religiosa, composta pelos altos sacerdotes da Casa de Oxumarê, viajarão para Oyó a fim de realizar a cerimônia de assentamento definitivo do Orixá, que se manifesta por meio do arco-íris, a grande ponte entre o céu e a terra. De acordo com o pai de santo, o terreiro Casa de Oxumarê realizará anualmente uma cerimônia em louvor a Oxumarê na cidade nigeriana e um festival religioso a cada sete anos. Durante o ano o templo ficará aos cuidados dos sacerdotes de Xangô, uma vez que já não existem famílias de Oxumarê na cidade.