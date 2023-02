Pai e filho morrem em explosão de caminhão-tanque na cidade de Candeias

Um homem e o filho morreram na explosão de um caminhão-tanque na quarta-feira (8), na Estrada da Água, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador.

Edimilson do Nascimento Castro, 52 anos, e Evelin Ouchiton Santiago Castro, 27, estavam em um lava a jato quando o acidente aconteceu. Há suspeita de que a explosão aconteceu por conta de uma lanterna que teria sido acesa pelo filho no ambiente com gás inflamável.

Outras duas pessoas que estavam próximas ficaram feridas e foram levadas a um hospital próximo, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Seguindo a Polícia Civil, o caso foi foi registrado na 20ª Delegacia, e só a investigação vai poder confirmar o que causou a explosão.