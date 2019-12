Pai já conhece a namorada de Camila Pitanga: 'Aprovada'

O ator Antônio Pitanga comentou o namoro da filha, Camila Pitanga, com a artesã Beatriz Coelho. O ator de 80 anos afirmou que já conhece a nora e que o novo casal tem sua total aprovação.

"Os filhos vêm da gente e depois eles andam com as próprias pernas e criam asas para o mundo. Nenhum pai ou uma mãe é dono de um filho. Está aprovado o namoro, sempre. O que os meus filhos fizerem, eu vou aplaudir e abençoar", afirmou ele ao TV Fama, durante a abertura do Festival do Rio.

Camila e Beatriz começaram a namorar no final do ano passado, mas só em novembro deste ano o relacionamento se tornou público. Elas apareceram juntas pela primeira vez na pré-estreia de "Uma Garota Chamada Marina", em um cinema do Rio.

(Foto: Ari Kaye/ Divulgação)