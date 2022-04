Painéis temáticos e exposições marcam reabertura do Colabore nesta terça (5)

Com a proposta de abrigar projetos inovadores que possuem impacto social, o Centro Municipal de Inovação Colabore será reaberto nesta terça-feira (5), a partir das 9h. O espaço fica localizado no Parque da Cidade, no Itaigara, e é administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), em parceria com o Sebrae Bahia, através do SebraeLab, e do Parque Social, através da In Pacto.

Para marcar a cerimônia, o evento contará com painéis temáticos, repleto de boas práticas de impacto socioambiental positivo, capacitações e exposições. Quem desejar participar da atividade, basta realizar a inscrição gratuita através do site.

Para o diretor de Resiliência da Secis, Ivan Euler, o local é um espaço onde é fomentado e apoiado ideias de impacto social positivo. "É um espaço que estimula o desenvolvimento do empreendedorismo para soluções sustentáveis e inovadoras para a cidade e para a vida do cidadão soteropolitano. É um equipamento de referência, quando se fala de arquitetura sustentável, não só para Salvador, como para todo o País".

Para a reabertura, todo o público presente deverá seguir todos os protocolos de segurança contra a proliferação do vírus da covid-19, como o uso de máscara e manter o distanciamento social. Além disso, será necessário também seguir as diretrizes sancionadas conforme os decretos municipais e estaduais vigentes.

Apoio – Inaugurado em maio de 2019, o espaço Colabore visa apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores e impacto, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, através de capacitações, atendimentos, mentorias e incubações.