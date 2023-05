Painel 'Desafios do ESG no Afroempreendedorismo e Afroturismo' acontece nesta quarta (31)

A programação do II Fórum ESG Salvador terá como encerramento, nesta quarta-feira (31) o painel Desafios do ESG no Afroempreendedorismo e Afroturismo. Mediado pela editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, o painel terá como participantes Lucas Reis (PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP), Nilzete Santos (Empresária, Promotora do Afroturismo e fundadora da Afrotours), Pedro Tourinho (Secretário de Cultura e Turismo de Salvador) e Igor Leo Rocha (Comunicador Social e CEO da AfroSaúde). O painel começa às 16h50 no Porto Salvador. Com inscrições esgotadas, o painel poderá ser visto pelo Youtube (clique aqui).

O fórum

Nos dias 30 e 31 maio, a segunda edição do Fórum ESG Salvador promoverá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, que se referem a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

O evento será realizado mais uma vez no Porto Salvador e terá dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade.

“O Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento.

“Mobilizar pessoas e organizações para sair da teoria à prática mais rapidamente é um desafio enorme, portanto, incorporar mais rapidamente os princípios e valores são essenciais no momento que vivemos”, acrescenta o gestor. Para tal está sendo montada uma programação com nomes importantes da pauta, que atuam em diversos segmentos.

Programação

No dia 30, entre outras atividades, os convidados terão a oportunidade de assistir à uma palestra conduzida por Carlinhos Brown sobre os projetos de impacto social através da cultura que vem realizando nas últimas décadas. No dia seguinte, o fórum começa às 8h e segue até o final da tarde, voltado para uma plateia formada pelos inscritos (inscrições encerradas). Confira a programação: bit.ly/IIForumESGSalvador.

Os dois dias do evento serão transmitidos ao vivo pelo canal do jornal Correio no YouTube: https://www.youtube.com/@Correio24hBahia

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, CCR Metrô, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio do Banco Master, Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Luzbel, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.