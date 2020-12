Painho Noel: em live, Caetano Veloso conta memórias de festas de Natal no Recôncavo

Sentado num banquinho de madeira rodeado por um cenário minimalista, muito diferente de como costuma ser as espalhafatosas decorações natalinas, Caetano Veloso personificou o Painho Noel dos brasileiros em sua live de Natal promovida na noite deste sábado (19), em parceria com o também baiano Nizan Guanaes. O cantor abriu a apresentação entoando “Muito Romântico”, seguida de duas clássicas músicas natalinas, uma nacional e outra norte-americana, através das quais puxou memórias de como eram as celebrações desta época no Recôncavo.

Ao cantar “Boas Festas”, composta pelo santamarense Assis Valente, Painho contou que essa era a grande canção natalícia de sua infância e, mais tarde, a tradição do Natal por aqui foi sendo americanizada após o contato das pessoas com os filmes hollywoodianos.

“Essa tem o clima do que era o Natal para mim quando eu era criança. Quando jovem, eu detestava o Natal. Começou aquela coisa de árvore, Papai Noel. O meu mundo eram presépios que tomavam a casa toda das pessoas, com manjedoura e em torno disso o mundo: bandas, liras, jogadores de futebol, fotos de revista que as pessoas cortavam, casas, água descendo, area de praia, era o mundo”, lembrou.

Em seguida, ao cantar a música White Christmas, famosa na voz de Frank Sinatra, Caetano continuou a comentar sobre a cantiga de Assis Valente, que retrata a desigualdade nos trechos ‘Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel’ e ‘Meu Papai Noel não vem, com certeza já morreu’.

“Nos seus grupos, Brasil e EUA são os dois países mais desiguais do mundo. A canção de Assis diz claramente sobre a desigualdade. Se você contar para um americano que essa é a canção brasileira, é um troço impensável para um americano”, disse.

Com mais de 165 mil pessoas assistindo simultaneamente só pelo Youtube, a live teve mais gente do que caberia no maior estádio do mundo, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Nas redes sociais, fãs fizeram até um bingo para brincar de quem mais acertaria as músicas que Caetano cantaria. O artista atendeu ao pedido da garotinha baiana Lilica Rocha, de 6 anos, que pediu Tigresa.

“Gente, eu me sinto tão feliz que Caetano me dedicou e ele só topou tocar Tigresa porque eu pedi. Eu me senti tão feliz mesmo que eu queria conhecer Caetano pessoalmente", comentou a menina. O cantor executou ainda Você Já Foi à Bahia?, Terra, Tempo, Muito, Reconvexo, Não Identificado, Sampa, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, Trem das Cores, entre outras, com participações dos seus filhos Tom, Zeca e Moreno. Caetano ainda entoou Alto Acalanto, música dedicada ao neto mais novo, Benjamim.