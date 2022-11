País de Gales estreia no Catar 64 após levar primeiro gol de Pelé em Copas

Depois de 64 anos, o País de Gales voltará a disputar uma partida de Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (21), a seleção que tem o atacante Bale como principal referência enfrenta os Estados Unidos, às 16h (horário de Brasília), pelo grupo B. De volta ao mundial, Gales está marcado na história do Brasil. Ou melhor, do Rei Pelé.

Foi contra o País de Gales que Pelé marcou o seu primeiro gol em Copas do Mundo. O feito aconteceu durante o Mundial de 1958, quando o Brasil conquistou a sua primeira estrela.

Na Copa que foi disputada na Suécia, o confronto entre Brasil e Gales aconteceu nas quartas de final. Com 17 anos, Pelé havia disputado apenas um jogo no torneio, contra a União Soviética, na fase de grupos. Mas foi o escolhido pelo técnico Vicente Feola para começar o confronto decisivo.

O Rei, que estava iniciando a carreira, não decepcionou e anotou o gol que garantiu a vitória brasileira 1x0, e consequentemente a classificação para a semifinal. A partir dali, Pelé se firmou na Seleção.

O atacante marcou mais três gols na vitória por 5x2 sobre a França, na semifinal, e deixou mais dois na final sobre a Suécia, que também terminou com placar de 5x2. Ao todo, Pelé balançou as redes 12 vezes em Copas do Mundo e conquistou três títulos.

Desde o Mundial de 1958, o País de Gales não disputava uma Copa do Mundo. A classificação foi conquistada contra a Ucrânia na repescagem. O time está no Grupo B, que além dos EUA tem Irã e Inglaterra.