País de Gales quebra jejum de 64 anos e está de volta à Copa do Mundo

Na última vez em que o País de Gales entrou em campo para uma partida de Copa do Mundo, o futebol era completamente diferente. Sem cartões, sem substituições, o Brasil sequer tinha vencido o torneio e, naquele 19 de junho de 1958, Pelé marcou o primeiro de seus 12 gols em Copa.

Neste domingo (5) a história mudou e o país britânico confirmou que está de volta à Copa após vencer por 1x0 a Ucrânia dentro de casa pela repescagem das eliminatórias europeia. É o último país do continente a confirmar a vaga.

O gol histórico passou pelos pés do maior jogador do país em toda a história: Gareth Bale, 32 anos, que cobrou a falta que acabou com desvio de Yarmolenko contra o próprio patrimônio, fazendo explodir a torcida em Cardiff. Será a primeira vez que o pentacampeão da Champions League disputará a Copa do Mundo - a única competição que faltava a seu currículo como jogador.

Gales é o 30º país classificado para a Copa do Catar. O Peru aguarda Austrália ou Emirados Árabes para definir uma das vagas restantes no próximo dia 13, enquanto Costa Rica e Nova Zelândia disputam o lugar derradeiro no dia seguinte. Os classificados de hoje vão para o Grupo B fazer companhia a Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

O jogo

A partida foi bem equilibrada e o placar acabou sendo mentiroso pela quantidade de oportunidades criadas pelos dois lados. Joe Allen tomou cartão por falta dura logo aos dois minutos e, após a cobrança, a Ucrânia abriu o placar. Mas não valeu: o árbitro anulou o tento alegando que não tinha autorizado o reinício do jogo.

Aos 7 minutos, veio a resposta galera com chute de Neco Williams que passou perto do gol.

A Ucrânia era melhor e chegou perigosamente com Yaremchuk, Tsygankov e Karavaev. Todos pararam no goleiro Hennessey.

Yarmolenko, que também tinha parado no goleiro, conseguiu furar o bloqueio e foi às redes aos 31 minutos. Mas foi contra o próprio patrimônio.

Bale pegou a bola para cobrança de falta, deu sua corrida característica e bateu de perna esquerda para dentro da área. Yarmolenko tentou cortar e colocou a bola dentro do gol.

No segundo tempo, a Ucrânia partiu pra cima, mas não conseguiu passar por Hennessey, que voltou a fazer boas defesas, uma delas já com 38 minutos quando pegou cabeceio perigoso de Dovbyk. Do outro lado, Gales criou excelentes oportunidades com bola na trave de Johnson e um chute perigoso de Bale defendido por Bushchan.

Quando o goleiro galês parecia batido, o zagueiro Ben Davies fez bons bloqueios para parar Yarmolenko, que buscava redenção.

O resultado seguiu o mesmo até o final e o apito do árbitro sacramentou a festa do estádio em Cardiff, que ficou tingido de vermelho e viu Gareth Bale comemorar feito menino - uma cena que se tornou incomum no Real Madrid.

Do outro lado, as lágrimas de Yarmolenko, capitão ucraniano que acabou sendo algoz do próprio time e que buscava levar um motivo de felicidade para o país em meio aos horrores de guerra