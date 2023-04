Paiva analisa esquema com três zagueiros e diz que Bahia ainda precisa de ajustes

Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda precisa de ajustes no esquema tático. Quem afirma isso é o próprio técnico Renato Paiva.

Após o triunfo sobre o Volta Redonda, nesta terça-feira (11), pela Copa do Brasil, Renato Paiva foi questionado sobre o desenho tático com três zagueiros, implementado durante as finais do Campeonato Baiano. Segundo ele, os jogadores ainda estão assimilando as características táticas tanto defensivas quanto ofensivas.

"Acho que eles já entenderam, mas não entenderam o suficiente. Não tem um mês que mudamos para esse esquema, com pouco tempo de treino pois tivemos muitos jogos. Aos poucos eles estão percebendo o que se quer. Ofensivamente faltam algumas dinâmicas que se percebe com o tempo. Defensivamente custa um pouco mais pois gostamos de jogar para frente. Biel, Everaldo, Ademir, Daniel, são todos jogadores que jogam para frente", explicou ele antes de completar:

"Mas não somos tanto um 3-5-2, somos mais um 3-4-3 pois jogamos apenas com um nove fixo. É esse esquema que estamos trabalhando, mas temos o 4-3-3 que iniciamos o ano e vamos usar esses dois esquemas no Brasileiro".

Contra o Volta Redonda o Bahia mudou o time, já que Cauly foi poupado por conta de uma gripe. Yago Felipe entrou no meio-campo ao lado de Daniel e Acevedo, tendo Jacaré e Chávez nas pontas. Com Rezende recuado para a linha de três da zaga, o meio tricolor ficou sem um jogador com maior poder de marcação.

O Bahia passou sufoco com as investidas do adversário e poderia ter se complicado nos primeiros minutos do duelo. Contra o Bragantino, no sábado, Paiva deve ter mais duas opções para montar a equipe. Thaciano está à disposição, enquanto Cauly deve ser liberado pelos médicos.

"Vai ser um jogo difícil. Uma equipe que tem uma base trabalhada há muito tempo, um projeto muito interessante. Vamos ter imensa dificuldade. Temos nossas armas. O Thaciano já pode porque é Campeonato e não é a Copa do Brasil. Vai chegar o Vitor Hugo também. Não vai ter tempo para trabalhar e jogar certamente, mas vamos ter mais opções, o que é importante. Só dois dias para preparar o jogo, mas vamos preparar como for possível", analisou o treinador.