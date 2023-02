Paiva blinda atletas e valoriza o Fortaleza em derrota do Bahia: 'Foi melhor'

Se o duelo contra o Fortaleza representava um teste para o Bahia na temporada, o tricolor saiu de campo reprovado. Na noite desta terça-feira (14), o Esquadrão apresentou rendimento ruim, foi facilmente dominado e levou 3x0 ainda no primeiro tempo na Fonte Nova. Foi a primeira vez que o clube perdeu para o rival como mandante na Copa do Nordeste.

Ao final do duelo, o técnico Renato Paiva deu as suas explicações sobre a apresentação do tricolor. O treinador reconheceu que o time não fez um jogo, valorizou o Fortaleza e afirmou que o confronto poderia ter sido diferente se o atacante Kayky tivesse aproveitado a boa chance que teve com apenas um minuto de jogo.

"É fácil explicar, o Fortaleza foi melhor individualmente e coletivamente. Em partes por mérito deles e parte por falha nossa. É uma equipe consolidada, com o mesmo técnico há quatro temporadas", iniciou Renato.

"Temos uma equipe jovem, com muita gente nova que não se conhece, tem dois meses de trabalho e vai demorar mais tempo. Não tem milagre. O Bahia encontrou um time difícil, coletivamente o melhor que a gente enfrentou. A equipe ficou intranquila, fruto de jogadores jovens. É um processo normal, que nos deixa tristes. Queríamos ganhar, mas não entro em teorias de euforia nem teoria do caos. Hoje cometemos um número de erros acima do normal. Mesmo assim conseguimos girar quatro ou cinco oportunidades de gols e não fizemos. Parabéns ao Fortaleza, vamos continuar no nosso caminho com convicção", completou.

Contra o Fortaleza, o sistema defensivo do Bahia voltou a ser alvo de críticas. O Esquadrão não se mostrou sólido durante a partida e deu muitas brechas ao adversário. Paiva foi questionado se a solução para resolver o problema seria utilizar um volante com maior poder de marcação.

“Eu entrei com dois jogadores de características defensivas, Diego Rosa e Acevedo. O que temos que fazer é que eles pisem mais na frente. O Diego não estava entrando no processo ofensivo do lado dele, estava ficando. Conseguimos, através de Chávez, chegar algumas vezes na linha de fundo. O que temos que pôr em prática são os comportamentos que treinamos, e neste jogo não colocamos. Nós não temos esse "volantão", temos jogado sempre nas nossas dinâmicas. Tenho que dizer que o Fortaleza foi melhor do que nós coletivamente e individualmente”, analisou.

NOVAS VAIAS

Pelo segundo jogo seguido o Bahia ouviu vaias e protestos vindos das arquibancadas. Dessa vez o alvo principal foi o lateral direito Cicinho. O treinador saiu em defesa do atleta e disse que não vai mudar o time baseado apenas na opinião dos torcedores.

"É trabalho. Quem quer ver o jogador fora não é o treinador, o treinador sou eu. Não gosto de perder, detesto. Não é teimosia, é convicção no trabalho. Não vou tirar jogador porque está sendo vaiado. A torcida tem o direito, mas temos o nosso trabalho, vou seguir o meu caminho que é do trabalho. Não cai aqui de para-quedas", finalizou.

A derrota para o Fortaleza deixa o Bahia em situação crítica na Copa do Nordeste. Com apenas um ponto em três jogos, o Esquadrão é o vice-lanterna do grupo. O time está a três pontos da zona de classificação para a segunda fase, mas a diferença pode aumentar no complemento da rodada.

Na próxima sexta-feira (17), o Esquadrão terá mais uma chance para buscar a recuperação. O tricolor encara o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão. O Carcará perdeu todos os três jogos que fez na competição regional.