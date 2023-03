Paiva critica falta de tempo para treinar e mostra irritação com cobranças no Bahia

A cada rodada que passa a pressão sobre o técnico Renato Paiva aumenta no comando do Bahia. Diante do Itabuna, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o tricolor voltou a apresentar desempenho abaixo do esperado e foi derrotado por 1x0, neste sábado (11), em Camacan.

Após o jogo, o treinador deu as suas justificativas para a derrota. Questionado sobre o desempenho da equipe após três meses de trabalho, Paiva se recusou a responder. “Já falei sobre isso umas 20 vezes, não vou falar mais”, se limitou a dizer. Já a respeito do duelo contra o Itabuna, o comandante tricolor afirmou que a equipe fez um bom jogo e foi punida pela bola aérea.

“Criamos chances suficientes para vencer o jogo, mas num detalhe, uma bola parada, sofremos o gol, perdemos por 1x0. A eliminatória está em aberto, continuamos trabalhando sem conseguir treinar”, disse ele, antes de completar:

“Jogamos melhor do que no último jogo [contra o Camboriú], não era difícil. Mas em um campo difícil, geramos duas ou três oportunidades em que poderíamos ter feito o gol. Fomos penalizados na bola aérea e perdemos por 1x0. Vamos jogar em casa e temos todas as condições para chegar na final”.

O treinador explicou a estratégia de usar Goulart e Everaldo juntos durante o segundo tempo. A ideia de Paiva era ter mais presença ofensiva para buscar o empate.

“Quis manter Jacaré para fazer o corredor e coloquei dois homens na área para buscar as finalizações. Não geramos tantas chances com eles, mas geramos por Biel, por Jacaré. Estávamos perdendo e coloquei dois centroavantes, mas não conseguimos o gol”, disse.

Renato Paiva mostrou certa irritação com as cobranças por melhores apresentações do Bahia. Ele voltou a falar que não tem tempo para treinar. Na análise dele, apenas com a preparação adequada o time conseguirá colocar as ideias de jogo em campo.

"Não treinamos. E classificamos [contra o Camboriú]. Quando jogamos bem contra o Sampaio Corrêa e perdemos, é crítica. Quando jogamos mal e classificamos, é crítica também. Já disse que a torcida tem a opinião que quiser. Faço o meu trabalho junto com as pessoas que estão aqui. Contra o Jacuipense tivemos uma semana inteira de trabalho e conseguimos, em um bom gramado, colocar em prática o nosso jogo. Depois tivemos o jogo contra o Vitória, contra o Camboriú e esse, a equipe voltou a se ressentir. Tenho que mexer na equipe pois não vou lesionar [ os atletas]. Enquanto não repor o nosso tempo de trabalho, vamos andar nessa oscilação. É normal”, afirmou.

Renato Paiva, aliás, não terá muito tempo até o próximo compromisso. Nesta terça-feira (14), o Bahia encara o Fluminense-PI, em Teresina, pela Copa do Nordeste. Lanterna do grupo B, o tricolor precisa vencer para se manter com chance de classificação. A partida de volta contra o Itabuna será no sábado (18), às 16h, na Fonte Nova.