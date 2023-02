Paiva defende Cicinho após vaias da torcida: 'Tem história'

O Bahia entrou em rota de colisão com parte da torcida. Durante a derrota para o Fortaleza, por 3x0, na Fonte Nova, o time foi alvo de protestos e vaia dos tricolores. Entre os jogadores mais criticados estão o lateral direito Cicinho e o volante Diego Rosa.

Ainda no primeiro tempo do confronto, os dois atletas receberam vaias sempre que tocavam na bola. Após a partida, o técnico Renato Paiva saiu em defesa da dupla. Especificamente sobre o lateral, o treinador lembrou que ele ainda está em fase de adaptação e construiu uma história no futebol da Bulgária.

"O Cicinho cometeu erros, como cometeram outros jogadores. A torcida colocou o foco em Cicinho, marcou ele e escolheu para vaiar. Se a torcida acha que a vaia é o melhor caminho, tudo bem. Eles têm esse direito. Nunca vi ninguém melhorar com vaias, mas tudo bem. Cicinho vem ganhando ritmo e confiança, era capitão no ex-clube. Não é um jogador qualquer. Tem seu passado e sua história", iniciou o treinador.

Renato Paiva reconheceu que o sistema defensivo do Bahia tem cometido muitas falhas. Foi o quarto jogo em que a equipe saiu atrás no placar. De acordo com o português, os problemas serão corrigidos durante os treinos.

"Vou corrigir o que precisa, ser duro quando precisar, mas ser equilibrado acima de tudo. Ninguém agradou a todos, não vou ser o primeiro, nem o Cicinho. Repito que cometemos erros na organização da linha defensiva. De fato eles não estão fazendo alguns movimentos que treinamos. Vou observar o que se passa e corrigir. Mas não vou jogar com uma linha lá atrás quando estiver com a bola, não vou fazer isso", completou.

O Bahia vive situação complicada na Copa do Nordeste. Com apenas um ponto em três jogos, o tricolor é o vice-lanterna do grupo B. O Esquadrão ainda venceu no torneio e está a três pontos da zona de classificação. A diferença pode aumentar no complemento da rodada.

Na sexta-feira (17), o clube terá um confronto baiano na competição. O Esquadrão encara o Atlético de Alagoinhas, às 21h, no estádio Carneirão. O Carcará perdeu todos os três jogos no torneio.